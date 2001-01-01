Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» ФернандоЧемпионат 17:40

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Футболист подписал с севильским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.
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Фернанду перешел из «Галатасарая» в «Севилью»

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