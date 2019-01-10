Пресс-служба «Севильи» сообщила о договоренности с «Барселоной» по трансферу нападающего Мунира Эль-Хаддади. Футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт с севильским клубом. Помимо испанских клубов, в услугах Мунира также были заинтересованы клубы из Англии и Франции.

«Севилья» объявила о договоренности с «Барселоной» по Муниру

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Спорт Спорт Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Путешествия Путешествия Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании

Автоспорт Автоспорт Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

Спорт Спорт Александр Логинов опозорил Мартена Фуркада

Музыка Музыка Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Армия и оружие Армия и оружие США решили отправить военные корабли в Арктику Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.

Происшествия Происшествия В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.

Политика Политика Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Политика Политика Трамп похвастался снимком стены на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию построенной части стены на южной границе страны.

Политика Политика Украинский министр назвал Крымский мост бутафорией Чиновник считает, что мост не выдержит землетрясения, поскольку он "движется даже в спокойном состоянии", причём в Киеве это связывают с мифическими нарушениями при строительстве.

Спорт Спорт Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками

Космос Космос Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.

Происшествия Происшествия Крыша здания обрушилась на людей в Харькове Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.

Культура Культура Американская Netflix купила российский сериал за рекордную сумму Как отмечает издание, это крупнейшая сумма по выкупу прав иностранной компанией для отечественных сериалов.

Происшествия Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".

Происшествия Происшествия В Канаде двухэтажный автобус въехал в остановку По меньшей мере 17 человек пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в канадской столице Оттаве, сообщает городская полиция.

Наука Наука Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью

Происшествия Происшествия В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.

Происшествия Происшествия Шестнадцать человек погибли при пожаре в наркоцентре в Эквадоре

Политика Политика Во Франции сегодня ожидаются новые акции «желтых жилетов» Протесты, которые начались осенью как акции против роста цен на бензин, теперь стали выражением общего недовольства.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году Цены на бензин в РФ в 2019 году будут расти в пределах инфляции, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия Происшествия В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.

Происшествия Происшествия Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР Лысаковскому

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп