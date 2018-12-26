Футбол
Отмечается, что «Севилья» уже работает над укреплением атаки. В частности, в команду может перейти Мунир Эль-Хаддади из «Барселоны». При этом «Севилья» будет готова расстаться с Промесом и еще одним атакующим футболистом Луисом Мурьелем.
Sport24.ru09:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
МИД России назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено в 08:26
Энергетика
«Роснефть» на 2019 год закладывает цену на нефть в $50-53 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что компания на 2019 год закладывает в консервативном сценарии цену на нефть в диапазоне $50-53 за баррель.
Обновлено в 08:19
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
Обновлено в 07:22
Происшествия
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Украина даже со скидкой не смогла продать судно «Норд»
Повторный аукцион был проведен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около 52,5 тыс. долларов).
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин
Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Политика
Вексельберг и Костин сообщили о намерении поехать на Давосский форум
В ноябре газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме из-за давления со стороны Вашингтона.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
В прошлом году встреча Путина с крупнейшими предпринимателями прошла в Кремле 21 декабря.
Обновлено в 08:15
Общество
Половина россиян ожидает позитивных перемен в наступающем году
Лично для себя и своей семьи 2018 год хорошим назвали 57% респондентов, а 40% заявили, что текущий год стал для них трудным или «очень тяжелым».
Обновлено в 07:02
Спорт
Медведева рассказала, что подставляла коллег
Медведева рассказала, что рассчитывает в этом сезоне появиться на нескольких стартах.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Политика
Вице-губернатор Петербурга Албин ушел в отставку
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина, сообщается на сайте администрации.
Обновлено в 04:02
Политика
Порошенко анонсировал санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против депутатов «Единой России» и ЛДПР в связи с инцидентом в Керченском проливе и выборами в Донбассе.
Обновлено в 07:50
Спорт
Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»
Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.
Обновлено в 07:49
Политика
Порошенко объяснил причины отмены военного положения на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не стал продлевать военное положение в стране.
Обновлено в 09:50
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Авто
УАЗ продлил производство «Буханки» до 2021 года
Обновлено в 09:56
Политика
Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе
«Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.
Обновлено в 08:14
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
Обновлено в 07:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины
Самыми сладкими были признаны мандарины сорта "муркотт". Однако отмечается, что они наименее сочные.
Обновлено в 01:39