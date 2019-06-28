Футбол
«Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за ЗиешаSport24.ru вчера в 23:57
Напомним, ранее из «Севильи» в «Аякс» перешел экс-хавбек московского «Спартака» и воспитанник амстердамцев Квинси Промес. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро и может увеличиться до 17,2 млн.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
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Словакия обвинила российские спецслужбы в попытке проникнуть в госструктуры
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Происшествия
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить хавбека «Ньюкасла»
Отмечается, что "красные дьяволы" собираются приобрести все трансферные права на британского хавбека, что исключает возможность аренды.
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Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
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США ввели санкции против сына Мадуро
Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.
Обновлено в 12:19
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
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Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
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Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
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Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Политика
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Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
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Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
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Автоспорт
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Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
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Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
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Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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