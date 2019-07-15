«Севилья» объявила о приобретении испанского полузащитника, воспитанника мадридского «Атлетико» Оливера Торреса у португальского «Порту» за 12 миллионов евро. 24-летний хавбек заключил контракт на пять лет.

«Севилья» купила у «Порту» Оливера Торреса за 12 миллионов евро

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