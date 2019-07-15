Футбол
«Севилья» купила у «Порту» Оливера Торреса за 12 миллионов евроProstoProSport 09:12
«Севилья» объявила о приобретении испанского полузащитника, воспитанника мадридского «Атлетико» Оливера Торреса у португальского «Порту» за 12 миллионов евро. 24-летний хавбек заключил контракт на пять лет.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
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В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
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Происшествия
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В США думают закрыть технологическим гигантам доступ в финансовый сектор
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Обновлено в 09:32
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
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Человек на Луне: ода деградации
Обновлено в 08:00
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Здоровый образ жизни уменьшает риск развития деменции
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Происшествия
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Обновлено в 09:33
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Общество
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Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
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Сын Киркорова объявил о прибавлении в семье
Сын короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Мартин на своей странице в Instagram рассказал о появлении в доме новых домочадцев, По информации сына певца, он и его старшая сестра Алла-Виктория стали хозяевами сразу троих маленьких кроликов.
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
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Поклонская пригрозила СМИ судом
Обновлено в 07:00