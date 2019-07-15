Футбол

«Севилья» купила у «Порту» Оливера Торреса за 12 миллионов евроProstoProSport 09:12

«Севилья» объявила о приобретении испанского полузащитника, воспитанника мадридского «Атлетико» Оливера Торреса у португальского «Порту» за 12 миллионов евро. 24-летний хавбек заключил контракт на пять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Севилья» подписала полузащитника «Порту» Торреса

Sport24.ru09:15

Оливер Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Севильей»

Спорт-Экспрессвчера в 19:37

«Севилья» объявила о переходе воспитанника «Атлетико» О. Торреса за € 12 млн

Чемпионат08:40

Оливер Торрес перешел из «Порту» в «Севилью»

Soccer.ru07:53

«Севилья» купила полузащитника «Порту» Торреса за 12 млн евро

Sports.ru08:16

Вот это усиление! 10 игроков топ-уровня без контрактов

Sportbox.RU07:10

«Севилья» купила у «Порту» Оливера Торреса за 12 миллионов евро

ProstoProSport09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Божена Рынска сломала руку, упав с лестницы

В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
Обновлено в 09:16
Авто

В России продажи Datsun в июне выросли на 68%

Обновлено в 01:49
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Транспорт

Новую схему движения запустили на Старокубанском кольце в Краснодаре

В Краснодаре в полдень 15 июля открыли для движения по новой схеме Старокубанское кольцо.
Обновлено в 09:59
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика

Москалькова назвала число украинцев и россиян в списках на обмен

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика

Путин поддержал идею узаконить семейное предпринимательство

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин выступил с предложением узаконить семейное предпринимательство, тем самым облегчить процедуру оформления необходимых бумаг.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Экономика

В США думают закрыть технологическим гигантам доступ в финансовый сектор

Члены комитета по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США рассматривают законопроект, который запретит крупным технологическим компаниям эти услуги предоставлять.
Обновлено в 09:46
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Обновлено в 08:02
Космос

Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»

Обновлено в 09:32
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Космос

Человек на Луне: ода деградации

Обновлено в 08:00
Наука

Здоровый образ жизни уменьшает риск развития деменции

Обновлено в 06:45
Происшествия

На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

Обновлено в 09:33
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Сын Киркорова объявил о прибавлении в семье

Сын короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Мартин на своей странице в Instagram рассказал о появлении в доме новых домочадцев, По информации сына певца, он и его старшая сестра Алла-Виктория стали хозяевами сразу троих маленьких кроликов.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Обновлено в 05:56
Политика

Поклонская пригрозила СМИ судом

Обновлено в 07:00
ещё по теме
Оливер Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Порту». Чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное