Футбол
«Севилья» купила экс-хавбека «Манчестер Сити» ФернандоБомбардир.ру 00:40
Бразилец заключил с андалусийцами контракт до лета 2022 года. Фернандо выступал за «Галатасарай» с 2017 года, сыграл 58 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Ранее хавбек защищал цвета «Вила-Новы», «Порту», «Эштрелы» и «Манчестер Сити».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Севилья» купила экс-хавбека «Ман Сити» Фернандо у «Галатасарая» за 4,5 млн евро
Sports.ruвчера в 17:14
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Здоровье
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Транспорт
У Главгосэкспертизы остаются «спортивные» вопросы
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Обновлено в 00:57
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
В московском метро закрыли девять станций на красной ветке
Южный участок красной (Сокольнической линии) московского метрополитена закрыли с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
Обновлено в 00:33
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus для России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавшего в Якутии росгвардейца
Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии пострадавшего в Якутии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева.
Обновлено в 01:57
Спорт
Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ
Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:11