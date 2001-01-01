Футбол

«Севилья» купила экс-хавбека «Манчестер Сити» ФернандоБомбардир.ру 00:40

Бразилец заключил с андалусийцами контракт до лета 2022 года. Фернандо выступал за «Галатасарай» с 2017 года, сыграл 58 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Ранее хавбек защищал цвета «Вила-Новы», «Порту», «Эштрелы» и «Манчестер Сити».
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«Севилья» купила у «Галатасарая» полузащитника Фернандо

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