Нападающий Мунир Эль-Хаддади перешел из "Барселоны" в "Севилью", сообщает официальный сайт каталонцев. Андалусийский клуб выплатит "Барсе" 1,05 миллиона евро за трансфер.

«Севилья» купила Эль-Хаддади у «Барселоны» за 1,05 миллиона

Футбол Футбол Кейн может перейти в «Реал» за €350 млн Английский "Тоттенхэм" оценил своего нападающего Харри Кейна в €350млн, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Монако» объявил о переходе Фабрегаса Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.

Футбол Футбол «Ростов» подписал контракт с полузащитником сборной Казахстана

Футбол Футбол Коутинью может стать игроком «МЮ» за 140 миллионов евро По информации источника, стоимость трансфера может составить 140 миллионов евро.

Футбол Футбол «Лион» и «Реймс» сыграли вничью 11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».

Футбол Футбол Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо» Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Футбол Футбол Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже» Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.

Футбол Футбол «Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату Игуаин заинтересован в трансфере в «Челси». Ранее Мората уже выступал за «Ювентус».

Футбол Футбол Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии Считаю, что уровень "Челси" не ниже английской сборной. Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018.

Футбол Футбол Футболиста ЦСКА Ахметова приняли в аппарате президента Киргизии

Футбол Футбол Защитник «Рубина» 4 месяца играл за зарплату в 12 тысяч рублей Защитник «Рубина» Игорь Калинин в течение четырех месяцев получал зарплату в размере 12 тысяч рублей и поучаствовал в четырех голах казанской команды.

Футбол Футбол ФК «Уфа» покидает вратарь Гиорги Шелия По обоюдному согласию сторон голкипер покинул команду. Трудовой контракт был расторгнут. ФК "Уфа" поблагодарил Гиоргия за работу.

Футбол Футбол «Бешикташ» интересуется форвардом «ПСЖ» Чупо-Мотингом Нападающий "ПСЖ" Эрик Чупо-Мотинг входит в сферу интересов "Бешикташа".