Футбол

«Севилья» купила Эль-Хаддади у «Барселоны» за 1,05 миллиона
Спорт-Экспресс
вчера в 15:17

Нападающий Мунир Эль-Хаддади перешел из "Барселоны" в "Севилью", сообщает официальный сайт каталонцев. Андалусийский клуб выплатит "Барсе" 1,05 миллиона евро за трансфер.
Спорт-Экспрессвчера в 15:17

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«Барселона» продала Мунира в «Севилью»

Нева Спорт02:02

Форвард «Барселоны» перешел в «Севилью»

Матч ТВвчера в 15:47

«Севилья» приобрела у «Барселоны» нападающего Мунира за 1,05 млн евро

Sport24.ruвчера в 15:28

«Севилья» купила Эль-Хаддади у «Барселоны» за 1,05 миллиона

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Трансфер Мунира обошёлся «Севилье» в € 1,05 млн

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«Барселона» объявила о продаже Мунира в «Севилью»

Бомбардир.рувчера в 15:28

Мунир согласился перейти в «Севилью»

Sports.ruвчера в 10:14
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
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Кейн может перейти в «Реал» за €350 млн

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Обновлено в 03:32
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«Монако» объявил о переходе Фабрегаса

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.
Обновлено вчера в 13:02
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Обновлено в 03:26
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Коутинью может стать игроком «МЮ» за 140 миллионов евро

По информации источника, стоимость трансфера может составить 140 миллионов евро.
Обновлено в 03:46
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«Лион» и «Реймс» сыграли вничью

11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
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Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже»

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.
Обновлено вчера в 14:46
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«Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату

Игуаин заинтересован в трансфере в «Челси». Ранее Мората уже выступал за «Ювентус».
Обновлено вчера в 23:24
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Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии

Считаю, что уровень "Челси" не ниже английской сборной. Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018.
Обновлено в 00:29
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Футболиста ЦСКА Ахметова приняли в аппарате президента Киргизии

Обновлено в 02:29
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Защитник «Рубина» 4 месяца играл за зарплату в 12 тысяч рублей

Защитник «Рубина» Игорь Калинин в течение четырех месяцев получал зарплату в размере 12 тысяч рублей и поучаствовал в четырех голах казанской команды.
Обновлено в 02:58
Футбол

ФК «Уфа» покидает вратарь Гиорги Шелия

По обоюдному согласию сторон голкипер покинул команду. Трудовой контракт был расторгнут. ФК "Уфа" поблагодарил Гиоргия за работу.
Обновлено в 03:33
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51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

Обновлено вчера в 01:43
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«Бешикташ» интересуется форвардом «ПСЖ» Чупо-Мотингом

Нападающий "ПСЖ" Эрик Чупо-Мотинг входит в сферу интересов "Бешикташа".
Обновлено вчера в 16:12
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Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру с «Вальядолидом»

Российский хавбек Денис Черышев включен в заявку "Валенсии" на домашний матч 19-го тура Примеры против "Вальядолида".
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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