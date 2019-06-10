«Севилья» хочет принять финал Лиги Европы в память о РейесеЕвро-футбол.ру 10:50

В своей заявке на проведение финала Лиги Европы в 2021 году "Севилья" будет использовать слоган Reyes de Europa ("Короли Европы" на испанском). Слоган связан с известным футболистом Хосе Антонио Рейесом, который в 35-летнем возрасте погиб в ДТП 1 июня.

«Севилья» хочет принять финал Лиги Европы в память о Рейесе

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