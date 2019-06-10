Футбол

«Севилья» хочет принять финал Лиги Европы в память о РейесеЕвро-футбол.ру 10:50

В своей заявке на проведение финала Лиги Европы в 2021 году "Севилья" будет использовать слоган Reyes de Europa ("Короли Европы" на испанском). Слоган связан с известным футболистом Хосе Антонио Рейесом, который в 35-летнем возрасте погиб в ДТП 1 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Севилья» подала заявку на проведение финала Лиги Европы в память о Рейесе

Чемпионат11:19

«Севилья» хочет провести финал Лиги Европы на своем стадионе в память о Рейесе

Матч ТВ09:45

«Севилья» просит УЕФА провести финал Лиги Европы на своем стадионе в честь Рейеса

Нева Спорт10:34

УЕФА просят провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Газета.Ru10:31

«Севилья» подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в память о Рейесе

Sport24.ru10:17

Федерация футбола Испании предложила УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Спорт-Экспресс11:19

RFEF просит УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

РИА Новости08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Обновлено в 09:58
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Переход в офлайн: как развивается кампания в поддержку Ивана Голунова

Арест журналиста Александра Голунова продолжает оставаться главной темой последних дней, а кампания в его поддержку сегодня получила новый импульс и всерьез вышла за пределы интернета.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

В смартфонах Android обнаружили предустановленный вирус

Кибермошенники предустанавливали вирусы в смартфоны, оснащенные операционной системой Android, еще до их выпуска.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Спорт

Колобков назвал заявление Ласицкене плохим сигналом для ВФЛА

Министр спорта РФ Павел Колобков считает "плохим сигналом" призыв двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене отправить в отставку причастных к ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по-прежнему не восстановлено.
Обновлено в 13:10
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Президент Украины Владимир Зеленский не раз демонстрировал свое пристрастие к шаурме.
Обновлено в 11:20
Общество

«Общественное пианино» в Петербурге залили цементом

Обновлено в 12:15
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Спорт

Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова

Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
Хоккей

Умер чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов

Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и двукратный чемпион СССР Юрий Борисов умер в возрасте 80 лет.
Обновлено в 12:30
Политика

«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку

Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Авто

Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Автоспорт

Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф

Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика

Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное