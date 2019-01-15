Футбол
«Севилья» и «Спортинг» претендуют на защитника «Зенита»
«Севилья» и «Спортинг» претендуют на защитника «Зенита»Газета.Ru12:40
Защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб, сообщает "Советский спорт". По информации Record, в услугах футболиста заинтересованы два европейских клуба - испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".
Газета.Ru12:40
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Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми
Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Политика
Россия будет и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией
Россия высоко оценивает твердую приверженность Сербии сохранению нейтралитета, будет и дальше оказывать ей поддержку в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 16:29
Политика
Глава Евросовета Туск: соглашение по Brexit провалено
Комментируя в своем микроблоге в Твиттере голосования по условиям Brexit в британском парламенте, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что это соглашение можно считать проваленным.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Обновлено в 08:00
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Политика
Глава Еврокомиссии сожалеет об итогах голосования по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с сожалением принял к сведению результаты голосования в британской Палате общин по соглашению о Brexit между Великобританией и Евросоюзом и призвал Соединенное Королевство как можно скорее "прояснить свои намерения".
Обновлено в 15:45
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 10:31
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж "КАМАЗ-мастера" Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли "Дакар" в классе грузовиков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:32
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Клирика великолукского собора запретили в служении после ДТП
Заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Псковской области Андрей Парфёнов запрещен в служении за ДТП, говорится в указе епископа Великолукского и Невельского Сергия.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Месть Китая: за арест Huawei казнят канадца
Суд северо-восточного портового города Далянь заменил приговор, вынесенный ранее гражданину Канады, который был признан виновным в контрабанде наркотиков, на смертную казнь.
Обновлено в 04:22
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Происшествия
На юге Москвы водитель сбил женщину и двоих детей
Обновлено в 12:40
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек
Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено в 11:27
Политика
Палата лордов отвергла предложения Мэй по Brexit
Вечером 14 января пэры поддержали предложение баронессы Анджелы Смит, в котором выражается сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Путин заявил о незаинтересованности РФ в новой гонке вооружений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как ответственная и здравомыслящая страна вовсе не заинтересована в новой гонке вооружений.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Культура
Fox: умерла актриса Кэрол Чэннинг
Актриса Кэрол Чэннинг, получившая известность благодаря исполнению роли Долли Леви в бродвейском мюзикле "Хеллоу, Долли !" ("Hello, Dolly !", 1964), умерла в США на 98-м году жизни.
Обновлено в 08:15