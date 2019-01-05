Футбол

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
12:26

Севилья — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
13′
Анхель Корреа
Виссам Бен-Йеддер
37′
45′
Антуан Гризманн
Хесус Навас
46′
Пабло Сарабия
47′
49′
Сауль Ньигес
54′
Антуан Гризманн
60′
Тома Лемар
Витоло
Эвер Банега
72′
77′
Родриго Эрнандес
78′
Диего Годин
79′
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
Пабло Сарабия
Куинси Промес
79′
Йорис Гнаньон
Ибраим Амаду
90′
90′+1′
Томас Парти
Андре Силва
90′+2′
90′+2′
Стефан Савич
Виссам Бен-Йеддер
Bryan Gil
90′+3′
Даниэл Каррису
90′+4′
"Севилья" и "Атлетико" в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1. Открыл счет на 37-й минуте Виссам Бен Йеддер. Антуан Гризманн на 45-й минуте сравнял счет.
Спорт-Экспресс12:26

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