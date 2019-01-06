Футбол

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
12:26

Севилья — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
13′
Анхель Корреа
Виссам Бен-Йеддер
37′
45′
Антуан Гризманн
Хесус Навас
46′
Пабло Сарабия
47′
49′
Сауль Ньигес
54′
Антуан Гризманн
60′
Тома Лемар
Витоло
Эвер Банега
72′
77′
Родриго Эрнандес
78′
Диего Годин
79′
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
Пабло Сарабия
Куинси Промес
79′
Йорис Гнаньон
Ибраим Амаду
90′
90′+1′
Томас Парти
Андре Силва
90′+2′
90′+2′
Стефан Савич
Виссам Бен-Йеддер
Bryan Gil
90′+3′
Даниэл Каррису
90′+4′
"Севилья" и "Атлетико" в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1. Открыл счет на 37-й минуте Виссам Бен Йеддер. Антуан Гризманн на 45-й минуте сравнял счет.
Спорт-Экспресс12:26

Подробнее о событии

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью

Спорт-Экспресс12:26

Севилья - Атлетико. Прогноз на матч Ла Лиги: оборона превзойдёт атаку

Sport-place04 января в 13:03

Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в матче с «Севильей»

Матч ТВ12:12

Красивый гол Гризманна со штрафного – в видеообзоре матча «Севилья» — «Атлетико»

Чемпионат12:54

Гризманн забил 5 голов в 4 последних матчах примеры

Sports.ru11:55

Прогнозы и ставки на футбол 6 января

LiveSport.ru02:56

«Севилья» на своем поле не смогла переиграть «Атлетико»

Советский спорт12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Обновлено в 16:27
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено в 08:44
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Футбол

Футболиста Руни в декабре арестовали в США

Обновлено в 15:13
Происшествия

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Религия

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия

У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз

Обновлено 04 января в 10:47
Политика

В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Происшествия

Сербские спасатели освободили из-под снежного завала семью из России

Обновлено в 11:19
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Путешествия

Япония ввела налог на выезд из страны для туристов

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

Обновлено в 15:40
Футбол

«Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил команде "Реал Сосьедад", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Обновлено в 12:09
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Кличко поздравил украинцев с Рождеством

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Рождеством, сообщает УНИАН.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Барселона» одержала сложную победу в Примере в матче с «Хетафе»

Обновлено в 16:35
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Общество

Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером 6 января умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.
Обновлено в 17:55
Политика

Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью "Би-би-си" заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
Обновлено в 06:45
Общество

В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом

Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал "горе-работниками". По его словам, ведомство с ними борется.
Обновлено в 03:00
ещё по теме
Главное