Футбол
|13′
Анхель Корреа
Виссам Бен-Йеддер
|37′
|45′
Антуан Гризманн
Хесус Навас
|46′
Пабло Сарабия
|47′
|49′
Сауль Ньигес
|54′
Антуан Гризманн
|60′
Тома Лемар
Витоло
Эвер Банега
|72′
|77′
Родриго Эрнандес
|78′
Диего Годин
|79′
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
Пабло Сарабия
Куинси Промес
|79′
Йорис Гнаньон
Ибраим Амаду
|90′
|90′+1′
Томас Парти
Андре Силва
|90′+2′
|90′+2′
Стефан Савич
Виссам Бен-Йеддер
Брайан Сальватьерра
|90′+3′
Даниэл Каррису
|90′+4′
|55%
|Владение мячом
|45%
|82%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|11
|5
|Желтые карточки
|7
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
5
Амаду
6
Каррису
3
Гомес
16
Навас
21
Промес
10
Банега
7
Меса
18
Эскудеро
41
Сальватьерра
12
Силва
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
8
Сауль
5
Парти
14
Эрнандес
6
Коке
23
Витоло
35
Монтеро
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
"Севилья" и "Атлетико" в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1. Открыл счет на 37-й минуте Виссам Бен Йеддер. Антуан Гризманн на 45-й минуте сравнял счет.
Спорт-Экспрессвчера в 12:26
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Шикарного гола Гризманна со штрафного не хватило «Атлетико» для победы над «Севильей»
Sport24.ruвчера в 12:09
Красивый гол Гризманна со штрафного – в видеообзоре матча «Севилья» — «Атлетико»
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