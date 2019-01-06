Футбол

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
вчера в 12:26

Севилья — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
13′
Анхель Корреа
Виссам Бен-Йеддер
37′
45′
Антуан Гризманн
Хесус Навас
46′
Пабло Сарабия
47′
49′
Сауль Ньигес
54′
Антуан Гризманн
60′
Тома Лемар
Витоло
Эвер Банега
72′
77′
Родриго Эрнандес
78′
Диего Годин
79′
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
Пабло Сарабия
Куинси Промес
79′
Йорис Гнаньон
Ибраим Амаду
90′
90′+1′
Томас Парти
Андре Силва
90′+2′
90′+2′
Стефан Савич
Виссам Бен-Йеддер
Брайан Сальватьерра
90′+3′
Даниэл Каррису
90′+4′
"Севилья" и "Атлетико" в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 1:1. Открыл счет на 37-й минуте Виссам Бен Йеддер. Антуан Гризманн на 45-й минуте сравнял счет.
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