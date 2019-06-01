«Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего КарлосаРИА Новости вчера в 17:50

Испанская "Севилья" достигла договоренности с "Нантом" о переходе из французского клуба футболиста Диего Карлоса, сообщается на сайте команды чемпионата Испании.

«Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего Карлоса

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