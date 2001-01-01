Футбол
«Севилья» договорилась с «Наполи» по нападающему сборной АлжираСпорт-Экспресс вчера в 19:18
Нападающий "Наполи" Адам Унас продолжит карьеру в Испании. Как сообщает El Desmarque, "Севилья" договорилась с неаполитанцами по 22-летнему игроку сборной Алжира.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным
Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Футбол
Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам
В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Обновлено в 03:59
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Политика
Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Ёмкость накопителей ADATA Ultimate SU650 M.2 достигает 480 Гбайт
Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные накопители серии Ultimate SU650 M.2, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах.
Обновлено в 04:45
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар
На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Александр Васильев оценил стиль и гардероб Анны Чиповской
Обновлено в 05:02
Футбол
«МЮ» не планирует продавать Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в картинах "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Гаджеты
За новыми процессорами AMD Ryzen 3000 выстраиваются очереди
Компания AMD назначила выпуск нового процессора Ryzen 3000 именно 7 июля (7.07), чтобы подчеркнуть способ изготовления продукта.
Обновлено в 04:09
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено 08 июля в 15:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Глава Генштаба ВС России и главком сил НАТО в Европе встретятся в Баку
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретится с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.
Обновлено в 04:20
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено вчера в 16:54