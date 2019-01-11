Футбол

«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера
Чемпионат
16:15

«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Клубы согласовали детали трансфера.
Чемпионат16:15

Подробнее о событии

«Севилья» подписала защитника «Аякса» и сборной Австрии

Евро-футбол.ру16:35

«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера

Чемпионат16:15

«Севилья» подписала контракт с защитником сборной Австрии

Спорт-Экспресс15:42

«Севилья» договорилась о трансфере Вебера

Soccer.ru15:14

«Севилья» заплатит «Аяксу» 10,5 млн евро за защитника Вебера

Sport24.ru15:08

«Севилья» приобрела 20-летнего защитника «Аякса» Вебера

Sports.ru14:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Космос

SpaceX проведет масштабные сокращения

Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Кино

Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр

Обновлено в 22:11
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.
Обновлено в 20:46
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Спорт

Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана

Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Гаджеты

WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 07:03
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Политика

Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch

Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Политика

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Близкий к Карлосу Гону исполнительный директор Nissan ушел в отставку

Близкий к экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону исполнительный директор Хосе Муньос ушел в отставку, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 22:14
Политика

Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

Обновлено в 20:12
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Обновлено в 10:05
Политика

На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста

Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Политика

Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача.
Обновлено в 21:57
Происшествия

Пожар произошел в здании с кальянной в центре Москвы

В центре Москвы произошло возгорание в заведении, в котором располагалась кальянная. Пожар возник на первом этаже трехэтажного строения.
Обновлено в 22:15
Баскетбол

ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Политика

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
ещё по теме
Макс Вебер
Немецкий социолог
Немецкий социолог, философ, историк, политический экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие общественных наук, в особенности - социологии. Наряду с Эмилем Дюркгеймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из основоположников социологической науки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максимилиан Вёбер
Австрийский футболист
Австрийский футболист, центральный защитник клуба «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное