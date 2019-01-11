«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Клубы согласовали детали трансфера.

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