«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Клубы согласовали детали трансфера.

«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера

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Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Спорт Спорт Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.

Культура Культура Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди» Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.

Политика Политика Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.

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Спорт Спорт Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям «20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.

Политика Политика Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.

Гаджеты Гаджеты Apple представит три новые модели iPhone в 2019 году Американская корпорация Apple в 2019 году планирует презентовать три новые модели iPhone, среди которых будет бюджетная версия смартфона iPhone XR, сообщает The Wall Street Journal.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

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Политика Политика Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.

Общество Общество В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.

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Экономика Экономика Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

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Политика Политика NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты пришлось отменить.

Происшествия Происшествия Заснеженная крыша торгового павильона рухнула на людей в Харькове Аналогичное происшествие сегодня было зафиксировано в ДНР: в Авдеевке рухнула крыша торгового павильона, не выдержав массы снежного покрова.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.

Политика Политика Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.