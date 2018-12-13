Футбол

Севилья — Краснодар 3:0 (Матч завершён)
RT на русском
11:57

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Виктор Классон
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
«Краснодар» объявил стартовый состав команды на выездной матч заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанской «Севильей».
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