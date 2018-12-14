Футбол

Севилья — Краснодар 3:0
РИА Новости
12:10

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
Вандерсон и Иван Игнатьев включены в стартовый состав "Краснодара" на матч шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанской "Севильей", сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча группы J начнется в Севилье в 20:55 мск.
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