«Краснодар» объявил стартовый состав команды на выездной матч заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанской «Севильей».

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Футбол Футбол Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.

Футбол Футбол «Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо» "Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.

Футбол Футбол Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос» Пресс-служба «Сантоса» объявила о скором назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером команды.

Футбол Футбол Боккетти успешно прооперирован в Риме Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.

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Футбол Футбол Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.

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