Футбол
Севилья — Краснодар 3:0
Севилья — Краснодар 3:0RT на русском11:57
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
|5′
Виссам Бен-Йеддер
|10′
|14′
Юрий Газинский
|40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
|40′
|48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
|49′
|51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
|65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
|69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
|72′
|77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
|77′
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
25
Меркадо
6
Каррису
3
Гомес
21
Промес
7
Меса
5
Амаду
22
Васкес
18
Эскудеро
16
Навас
14
Муриэль
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
49
Шишкин
20
Куэва
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» объявил стартовый состав команды на выездной матч заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанской «Севильей».
RT на русском11:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Славия» – «Зенит». Стох удвоил преимущество чешской команды
Обновлено в 15:48
Футбол
Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов
Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»
"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол
Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавит «Сантос»
Пресс-служба «Сантоса» объявила о скором назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером команды.
Обновлено в 11:00
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК
БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
Обновлено в 14:52
Футбол
Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол
В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб
«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Наполи» оценил Кулибали в 120 миллионов евро
Кулибали перешёл в "Наполи" в 2014-м году из "Генка". Трансфер сенегальца стоил итальянскому клубу 7,75 миллиона евро.
Обновлено в 15:23
Футбол
Сигурдссон дисквалифицирован на один матч
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол
Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре
Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Хуан Мата: «„МЮ“ всегда давит на последних минутах»
Обновлено в 15:09
Футбол
УЕФА может наказать «Челси» за расизм
УЕФА проведет расследование в отношении "Челси" по итогам матча 6-го тура Лиги Европы против венгерского "МОЛ Види" (2:2), сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:39