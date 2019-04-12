Севилья — Бетис 3:2ProstoProSport вчера в 16:36

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса». Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес.

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