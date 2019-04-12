Футбол
Севилья — Бетис 3:2ProstoProSport вчера в 16:36
Мунир Эль-Хаддади
|26′
|39′
Хесе Родригес
|55′
Джовани Ло Чельсо
Пабло Сарабия
|59′
Франко Васкес
|64′
Серхио Эскудеро
|66′
|68′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
|69′
Франко Васкес
Алеиш Видаль
|69′
Эвер Банега
|70′
Хесус Навас
|73′
|74′
Хесе Родригес
Лорен Морон
Эвер Банега
Марко Рог
|74′
|77′
Сидней Решел
Кристиан Тельо
Даниэл Каррису
|81′
|82′
Кристиан Тельо
|84′
Аисса Манди
Габриэль Меркадо
|86′
|90′+2′
Кристиан Тельо
Марко Рог
|90′+4′
|40%
|Владение мячом
|60%
|74%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|5
|5
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|11
|18
|Фолы
|8
|6
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
1
Вацлик
16
Навас
25
Меркадо
6
Каррису
18
Эскудеро
17
Сарабия
20
Рог
11
Видаль
7
Меса
21
Промес
9
Бен-Йеддер
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
11
Тельо
17
Санчес
14
Карвалью
18
Гуардадо
20
Фирпо
21
Ло Чельсо
16
Морон
6
Каналес
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса». Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес.
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«Севилья» — «Бетис». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 апреля 2019 года
LiveSport.ru12 апреля в 19:20
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