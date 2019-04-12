Футбол

Севилья — Бетис 3:2ProstoProSport вчера в 16:36

Севилья — Бетис
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Мунир Эль-Хаддади
26′
39′
Хесе Родригес
55′
Джовани Ло Чельсо
Пабло Сарабия
59′
Франко Васкес
64′
Серхио Эскудеро
66′
68′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
69′
Франко Васкес
Алеиш Видаль
69′
Эвер Банега
70′
Хесус Навас
73′
74′
Хесе Родригес
Лорен Морон
Эвер Банега
Марко Рог
74′
77′
Сидней Решел
Кристиан Тельо
Даниэл Каррису
81′
82′
Кристиан Тельо
84′
Аисса Манди
Габриэль Меркадо
86′
90′+2′
Кристиан Тельо
Марко Рог
90′+4′
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса». Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес.
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