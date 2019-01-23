Футбол
Севилья — Барселона 2:0Газета.Ru вчера в 16:35
Кубок Испании, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Пабло Сарабия
|58′
|63′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
|63′
Малком
Филиппе Коутиньо
Пабло Сарабия
Франко Васкес
|67′
Хесус Навас
Андре Силва
|71′
Серхи Гомес
|74′
Виссам Бен-Йеддер
|76′
|80′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
|84′
Жорди Альба
Серхио Эскудеро
Гильерме Арана
|88′
Севилья
Расстановка 3‑4‑3
13
Сориано
25
Меркадо
4
Кьер
3
Гомес
12
Силва
5
Амаду
10
Банега
23
Арана
9
Бен-Йеддер
22
Васкес
21
Промес
13
Силлесен
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
4
Ракитич
8
Артур
21
Аленья
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
По информации с официального сайта каталонской команды, главный тренер Эрнесто Вальверде объявил имена 19 игроков, которые могут выйти на поле в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи". Кроме Месси встречу пропустят полузащитник Серхио Бускетс.
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