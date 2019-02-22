Футбол
Севилья — Барселона 2:2 (2-й тайм)Sportmail.ru 02:20
Хесус Навас
|22′
|26′
Лионель Месси
|39′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
|42′
|46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
|46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
|49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
|51′
Максимилиан Вебер
|57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
|58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
|62′
|67′
Лионель Месси
Франко Васкес
|70′
|79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
|38%
|Владение мячом
|62%
|78%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|1
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|14
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
1
Вацлик
22
Васкес
4
Кьер
3
Гомес
5
Амаду
16
Навас
7
Меса
10
Банега
21
Промес
9
Бен-Йеддер
17
Сарабия
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
23
Умтити
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
11
Дембеле
10
Месси
2 ×
9
Суарес
21
Аленья
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
С другой, в последних пяти матчах во всех турнирах сине-гранатовые одержали лишь одну победу, да и ту над более чем скромным Вальядолидом с минимальным счетом. У Барселоны отчетливо проглядывается кризис нападения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Примера. Ничья «Эспаньола», «Севилья» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Леванте»
LiveSport.ruвчера в 17:10
Севилья - Барселона ~ прогноз на центральный матч чемпионата Испании: Гости не позволят себе проиграть?
Sport-place21 февраля в 23:29
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии
Обновлено в 11:24
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика
Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
Обновлено в 09:00
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Париже в ходе протестов задержали шесть человек
Более пяти человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией.
Обновлено в 10:36
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Музыка
Дима Билан получил двойной перелом ноги
Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Спорт
Ретивых заменит Устюгова в командном спринте
В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.
Обновлено в 10:47
Общество
Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля
Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
Обновлено в 05:58
Политика
Глава МИД Британии назвал Словению вассалом СССР
Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.
Обновлено в 11:00
Политика
Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию
Обновлено в 08:06
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России
Акция завершится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области, куда поезд прибудет 27 апреля.
Обновлено в 07:34
Политика
Поклонская заступилась за претенденток на Евровидение
Обновлено в 08:48
Футбол
«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче
Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:54
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Общество
Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге
В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Авто
Новая Lada Vesta: свежие фото и информация
Предполагается, что Lada Vesta получит свежий экстерьер - новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней.
Обновлено в 02:30
Спорт
Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Климов – 18-й
Немец Маркус Айзенбихлер выиграл золото на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Индии около 50 человек скончались от отравления алкоголем
Обновлено вчера в 20:29
Кино
Дональд Трамп стал победителем антипремии «Золотая Малина»
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика
На Украине полиция расследует поджог белорусского завода
На Украине полиция начала расследование дела о поджоге и уничтожении имущества белорусского асфальтобетонного завода, расположенного в Николаевской области.
Обновлено в 10:53
Наука
Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты
Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 09:32
Общество
В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов
Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52