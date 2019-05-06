Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС вчера в 07:54

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".
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«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43

Из Саратовской области уходит «Северсталь»

КП - Саратоввчера в 09:04

«Северсталь» сообщила о продаже металлургического завода за $215 млн

РБКвчера в 07:35

«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъвчера в 08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

Версия-Саратоввчера в 07:49

«Северсталь» уходит из Саратовской области

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 08:40
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Политика

Лавров и Помпео начали переговоры в Рованиеми

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Обновлено вчера в 10:29
Авто

Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России

В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
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Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов

Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

Обновлено вчера в 15:29
Музыка

7 мая Сергей Лазарев проведет репетицию выступления на «Евровидении»

Обновлено вчера в 22:20
Политика

США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы

Обновлено 05 мая в 11:11
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Авто

Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

Компания Haval, которая, открыв свой новый завод в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, в будущем может присоединить к ним компактный кроссовер H2.
Обновлено в 00:58
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Политика

В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Наука

Древний ритуальный пучок трав содержал множество психотропных растений

Сверток, завернутый в кожаную сумку, содержал, среди прочего, две нюхательные таблетки, нюхательную трубку для курения галлюциногенных растений и мешочек, сделанный из шкурок лисы.
Обновлено в 03:13
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%

Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли на 5,2% к апрелю прошлого года до 32,316 тыс. машин, сообщила компания.
Обновлено в 04:23
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Судья был отстранен от посещения матчей на 10 лет из-за своей выходки

Обновлено в 03:48
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Конте отказался возглавить «Рому»

Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Происшествия

В Грозном загорелся продовольственный склад

Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

Обновлено в 04:04
Спорт

Фигуристка Загитова возглавила рейтинг ISU

Российская фигуристка Алина Загитова по итогам сезона-2018/19 возглавила рейтинг одиночниц Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
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