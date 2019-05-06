Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС вчера в 07:54
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
Лавров и Помпео начали переговоры в Рованиеми
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Майк Помпео проводят встречу в Рованиеми (Финляндия).
Обновлено вчера в 10:29
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Футбол
Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов
Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
7 мая Сергей Лазарев проведет репетицию выступления на «Евровидении»
Обновлено вчера в 22:20
Политика
США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы
Обновлено 05 мая в 11:11
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России
Компания Haval, которая, открыв свой новый завод в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, в будущем может присоединить к ним компактный кроссовер H2.
Обновлено в 00:58
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Наука
Древний ритуальный пучок трав содержал множество психотропных растений
Сверток, завернутый в кожаную сумку, содержал, среди прочего, две нюхательные таблетки, нюхательную трубку для курения галлюциногенных растений и мешочек, сделанный из шкурок лисы.
Обновлено в 03:13
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли на 5,2% к апрелю прошлого года до 32,316 тыс. машин, сообщила компания.
Обновлено в 04:23
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
Конте отказался возглавить «Рому»
Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Грозном загорелся продовольственный склад
Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности
Обновлено в 04:04
Спорт
Фигуристка Загитова возглавила рейтинг ISU
Российская фигуристка Алина Загитова по итогам сезона-2018/19 возглавила рейтинг одиночниц Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43