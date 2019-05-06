«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС 07:54

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Общество Российских учителей приглашают провести экологический урок «День Волги» После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

Общество Вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров Согласно постановлению правительства, мессенджеры обязаны связываться с мобильными операторами и устанавливать личность пользователя.

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Шоу-бизнес В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой Украинская певица Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, дала большое откровенное интервью, в ходе которого среди прочего призналась, что в следующей жизни она хотела бы быть обычной женщиной и просто мамой.

Футбол «Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год «Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.

Общество Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Футбол Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футбол Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.

Происшествия Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Гаджеты Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов Полмиллиона за чистку Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб.

Политика На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Гаджеты Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Общество Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета» Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.