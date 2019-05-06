Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС 07:54

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".
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Из Саратовской области уходит «Северсталь»

КП - Саратов09:04

«Северсталь» продает свой сортовой завод в Балакове за $215 млн

ПРАЙМ07:15

«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъ08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

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Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

Версия-Саратов07:49

«Северсталь» сообщила о продаже металлургического завода за $215 млн

РБК07:35

«Северсталь» уходит из Саратовской области

СаратовБизнесКонсалтинг08:40
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Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
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В Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая

Всплеск укусов змей в Татарстане происходит в конце мая — начале июня.
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Финансы

Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично

За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
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Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество

Российских учителей приглашают провести экологический урок «День Волги»

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.
Обновлено в 14:56
Общество

Вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Согласно постановлению правительства, мессенджеры обязаны связываться с мобильными операторами и устанавливать личность пользователя.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес

В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой

Украинская певица Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, дала большое откровенное интервью, в ходе которого среди прочего призналась, что в следующей жизни она хотела бы быть обычной женщиной и просто мамой.
Обновлено в 19:00
Футбол

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество

СГБ Грузии предупредило организаторов «Бессмертного полка»

Обновлено в 14:42
Футбол

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Футбол

Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине

В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

Обновлено в 14:31
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Гаджеты

Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов

Полмиллиона за чистку Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб.
Обновлено в 09:41
Политика

На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Общество

Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
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