Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС 07:54
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Здоровье
В Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая
Всплеск укусов змей в Татарстане происходит в конце мая — начале июня.
Обновлено в 09:22
Финансы
Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично
За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество
Российских учителей приглашают провести экологический урок «День Волги»
После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.
Обновлено в 14:56
Общество
Вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Согласно постановлению правительства, мессенджеры обязаны связываться с мобильными операторами и устанавливать личность пользователя.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево
Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой
Украинская певица Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, дала большое откровенное интервью, в ходе которого среди прочего призналась, что в следующей жизни она хотела бы быть обычной женщиной и просто мамой.
Обновлено в 19:00
Футбол
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество
СГБ Грузии предупредило организаторов «Бессмертного полка»
Обновлено в 14:42
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Футбол
Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине
В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
Обновлено в 14:31
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов
Полмиллиона за чистку Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб.
Обновлено в 09:41
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04