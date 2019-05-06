«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млнТАСС 07:54

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

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