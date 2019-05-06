Экономика
«Северсталь» продала завод в БалаковоКоммерсантъ вчера в 08:12
Сумма сделки составила $215 млн «Северсталь» продала свой завод сортового проката «Балаково» Абинскому электрометаллургическому заводу Ивана Демченко за $215 млн. Сделка будет закрыта в первом полугодии нынешнего года, когда стороны получат разрешение регулирующих органов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Юрий Смирнов назвал причину судебного разбирательства с единственным сыном Максимом
Причиной судебного разбирательства стало изменение завещания матерью и братом артиста в его пользу, что сильно разозлило Максима Смирнова.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Авто
Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Трофейная американская техника примет участи в параде Победы в Донецке
Как сообщает портал «WAR GONZO», впервый в параде Победы будет принимать участие иностранная трофейная техника.
Обновлено в 03:34
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Происшествия
Силовики задержали около 30 неонацистов в Москве, Владимире и Рязани
Осведомлённый источник сообщил Интерфаксу, что члены группировки находились в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 06:18
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей
Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017 года по март 2018 года, о компенсации в виде 10 млн руб. за моральный вред.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество
Собянин уволил главу департамента ЖКХ
Обновлено в 05:29
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Политика
Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ
Обновлено в 05:27