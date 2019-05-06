Экономика

«Северсталь» продала завод в БалаковоКоммерсантъ вчера в 08:12

Сумма сделки составила $215 млн «Северсталь» продала свой завод сортового проката «Балаково» Абинскому электрометаллургическому заводу Ивана Демченко за $215 млн. Сделка будет закрыта в первом полугодии нынешнего года, когда стороны получат разрешение регулирующих органов.
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«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

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Из Саратовской области уходит «Северсталь»

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«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъвчера в 08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

«Северсталь» может направить средства от продажи завода в Балаково на выплату дивидендов

Finam.Ru05:45
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
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Юрий Смирнов назвал причину судебного разбирательства с единственным сыном Максимом

Причиной судебного разбирательства стало изменение завещания матерью и братом артиста в его пользу, что сильно разозлило Максима Смирнова.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

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Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Футбол

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки

Обновлено в 03:46
Политика

Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Авто

Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Трофейная американская техника примет участи в параде Победы в Донецке

Как сообщает портал «WAR GONZO», впервый в параде Победы будет принимать участие иностранная трофейная техника.
Обновлено в 03:34
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Политика

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Обновлено в 05:27
Происшествия

Силовики задержали около 30 неонацистов в Москве, Владимире и Рязани

Осведомлённый источник сообщил Интерфаксу, что члены группировки находились в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Семьям погибших в авиакатастрофе SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей

Обновлено в 05:47
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей

Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017 года по март 2018 года, о компенсации в виде 10 млн руб. за моральный вред.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Обновлено в 05:29
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Политика

Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты

Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ

Обновлено в 05:27
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