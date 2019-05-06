Экономика

«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млнFinam.Ru вчера в 07:15

"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, сообщила "Северсталь".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Северсталь» сообщила о продаже металлургического завода за $215 млн

РБКвчера в 07:35

Из Саратовской области уходит «Северсталь»

КП - Саратоввчера в 09:04

«Северсталь» уходит из Саратовской области

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 08:40

«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъвчера в 08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

Версия-Саратоввчера в 07:49

«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Кино

Скончалась автор книги про «Гардемаринов»

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Происшествия

Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:29
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Торговцы контрабандным оружием из ЕС осуждены в Петербурге

Обновлено в 08:54
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Футбол

Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне.
Обновлено в 10:34
Политика

Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Футбол

«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений Турбин

Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали глумливое видео с горящим Superjet

Обновлено в 04:12
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал АвтоВАЗ

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Новые правила диспансеризации в России вступили в силу

Закон о новых правилах диспансеризации и профилактических осмотрах в России вступил в силу.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное