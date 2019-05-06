Экономика
«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млнFinam.Ru вчера в 07:15
"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, сообщила "Северсталь".
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Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Кино
Скончалась автор книги про «Гардемаринов»
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Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота
В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия
Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:29
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Футбол
Шатов может перейти в «Краснодар»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне.
Обновлено в 10:34
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Футбол
«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений Турбин
Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал АвтоВАЗ
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Новые правила диспансеризации в России вступили в силу
Закон о новых правилах диспансеризации и профилактических осмотрах в России вступил в силу.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае
Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49