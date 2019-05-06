Экономика

«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млнFinam.Ru вчера в 07:15

"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, сообщила "Северсталь".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43

«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъвчера в 08:12

Из Саратовской области уходит «Северсталь»

КП - Саратоввчера в 09:04

«Северсталь» уходит из Саратовской области

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 08:40

«Северсталь» может направить средства от продажи завода в Балаково на выплату дивидендов

Finam.Ru05:45

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

Версия-Саратоввчера в 07:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Обновлено в 14:43
Футбол

Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Общество

Декларации министров: пока Фаттахова тянет жена, Леонов беднеет

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в прошлом году заработал 4,19 млн рублей, что на 5,1% больше суммы, задекларированной в 2017-ом.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон

Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-главе Серпуховского района Шестуну

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Космос

Relativity Space напечатает свою ракету для каждого заказчика

На первый взгляд, стартап Relativity Space - одна из сотни частных космических инициатив, нацеленных на вывод на орбиту легких спутников.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Освобожден один из захваченных во Франции заложников

Неизвестный молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине в Бланьяке, отпустил одного из заложников около 20.30 мск, передает Franceinfo.
Обновлено в 14:59
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе

В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Спорт

Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг

Обновлено в 15:20
Авто

Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар

В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено в 10:04
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Политика

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное