Экономика

«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млнFinam.Ru вчера в 07:15

"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, сообщила "Северсталь".
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«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

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Из Саратовской области уходит «Северсталь»

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Коммерсантъвчера в 08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

«Северсталь» может направить средства от продажи завода в Балаково на выплату дивидендов

Finam.Ru05:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
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Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
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Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено в 12:17
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве

Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
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Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
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Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
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Происшествия

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Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
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В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

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Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
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КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
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