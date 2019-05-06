Экономика

«Северсталь» продает сортовой завод в Балаково за $215 млнFinam.Ru вчера в 07:15

"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Сумма сделки составляет $215 млн, сообщила "Северсталь".
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«Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже сортового завода Балаково: нейтрально

ПРАЙМ03:43

«Северсталь» может направить средства от продажи завода в Балаково на выплату дивидендов

Finam.Ru05:45

«Северсталь» уходит из Саратовской области

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 08:40

Из Саратовской области уходит «Северсталь»

КП - Саратоввчера в 09:04

«Северсталь» продала завод в Балаково

Коммерсантъвчера в 08:12

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

ТАССвчера в 07:54

Балаковский завод «Северсталь» продадут за 215 миллионов долларов

Версия-Саратоввчера в 07:49
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Футбол

Ливерпуль — Барселона 4:0

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Сотни человек каждый день умирают от укусов змей

5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

Коломойский рассказал о компромате на Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос о компромате на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Спорт

Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за допинг

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram

Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Политика

Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Здоровье

Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет

Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
Обновлено в 13:20
Футбол

Комментарий «Матч ТВ» по трансляции матча «Ливерпуль» — «Барселона»

Спасибо за понимание, — говорится в сообщении канала «Матч ТВ».
Обновлено в 16:17
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
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