Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 годаREGNUM 04:10
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
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Политика
Судьи обвинили Порошенко в давлении на них
Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.
Обновлено в 05:46
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Общество
В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности
Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады
Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
Обновлено в 03:39
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Американская компания Tesla объявила, что в следующем году владельцы автомобилей Tesla смогут установить на свои машины систему автопилота и сдавать их в аренду в качестве беспилотного такси.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пьяный пенсионер пытался сжечь в печи двухлетнего внука
В Омске пенсионер пытался сжечь в печи своего двухлетнего внука, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов
Соглашение было подписано в Джакарте. Сумма сделки превышает 175 миллионов долларов.
Обновлено в 03:26
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Культура
На фестивале Street Art создадут посвященный Нотр-Даму арт-объект
В Москве на фестивале Street Art создадут арт-объект из использованных баллончиков краски.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Знаменитость развелась с мужем Ласло Долински, не сумев заинтересовать супруга в совместном решении их личных проблем.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки
Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19