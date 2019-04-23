«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 годаREGNUM 04:10

Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.

«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года

Политика Судьи обвинили Порошенко в давлении на них Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.

Общество Центр Севастополя остался без электричества В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.

Авто Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Общество В России выросло число детских суицидов Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.

Здоровье Названы способы снизить давление без лекарств Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.

Происшествия После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.

Политика Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.

Авто Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году Американская компания Tesla объявила, что в следующем году владельцы автомобилей Tesla смогут установить на свои машины систему автопилота и сдавать их в аренду в качестве беспилотного такси.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Происшествия Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Происшествия Пьяный пенсионер пытался сжечь в печи двухлетнего внука В Омске пенсионер пытался сжечь в печи своего двухлетнего внука, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Происшествия Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Общество Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.

Авто Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.

Культура На фестивале Street Art создадут посвященный Нотр-Даму арт-объект В Москве на фестивале Street Art создадут арт-объект из использованных баллончиков краски.

Гаджеты Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.

Шоу-бизнес Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински Знаменитость развелась с мужем Ласло Долински, не сумев заинтересовать супруга в совместном решении их личных проблем.

Гаджеты В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.

Общество Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.