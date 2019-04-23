Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 годаREGNUM 04:10
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
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Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Авто
Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей
Обновлено вчера в 06:48
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов
В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).
Обновлено в 03:17
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Авто
Новый кроссовер Toyota расположится между RAV4 и C-HR
Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поздравил с 30-летием сына, не желающего его видеть
Иосиф Пригожин на своей Instagram-странице адресовал сыну Дмитрию, отмечающему 30-летие, трогательные слова.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена
Суд присяжных единогласно оправдал бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления ФСБ Чечни Арби Алероева и двух его предполагаемых сообщников, обвиняемых в приготовлении заказного убийства бизнесмена Кирилла Корнева.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Был замечен первый серийный МиГ-35 для ВКС РФ
Обновлено в 03:10
Политика
Украинский судья подал иск против Порошенко
Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Футбол
Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой
Обновлено в 04:40
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 04:22
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Грабитель украл скрипку артистки ансамбля ФСБ в Москве
Злоумышленник ограбил артистку Центрального пограничного ансамбля ФСБ. Инцидент произошёл в столице на улице 1-я Бухвостова.
Обновлено в 02:44
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено вчера в 12:40