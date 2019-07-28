Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
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У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
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Неожиданный доход ожидает Львов.
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено в 23:43
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
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В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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В Якутии открыли новую ветку железной дороги
Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.
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Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 22:46
Экономика
Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям
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Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено в 20:49
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Технологии
Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Театры
В Приморском театре кукол пошли на смелый эксперимент
В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна».
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Космос
Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу
Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу
Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Севастополь отметил День ВМФ под флагом линкора адмирала Нахимова
Нет семьи в Севастополе, которая не была бы связана с морем. Именно поэтому тысячи горожан сегодня в центре.
Обновлено в 06:33