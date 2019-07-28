Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
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Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
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Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
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Стало известно число больных гепатитом С жителей России
В России гепатитом C болели от 2 до 4% населения, 3,5 млн человек больны им хронически, заявил сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.
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Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
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Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
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Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено в 12:41
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
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В США подросток едва не умер после использования вейпа.
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Политика
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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Общество
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В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.
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Власти Белоруссии и Сирии договорились в августе провести на правительственном уровне заседание по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Обновлено в 16:45
Автоспорт
В «Ред Булле» прокомментировали возможную замену Гасли на Квята
Напомним, победителем гонки в Германии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым пришел к финишу Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял третье место.
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Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того, чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
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