Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
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