Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Общество
Масштабные пожары в Сибири попали на видео
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Главный парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге начался главный парад в честь Дня военно-морского флота России. Его принимает президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:21
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено 26 июля в 18:03
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото семейной идиллии
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.
Обновлено в 10:37
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Игры
Никакого сарказма? – система диалогов в Fallout 76 будет похожа на аналогичный элемент из Fallout 3, а не из Fallout 4
Один из руководителей разработчиков Fallout 76 Джефф Гардинер в ходе QuakeCon затронул тему реализации системы диалогов в проекте.
Обновлено в 01:17
Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму для расчетов стран Евросоюза с Ираном (INSTEX) уже совершены.
Обновлено в 11:14
Политика
Рябков оценил шансы на встречу Лаврова и Помпео в Таиланде
«Шансов немного, потому что графики не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».
Обновлено в 10:28