Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

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Газопровод «Северный поток» возобновил работу после ремонта

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