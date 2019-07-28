Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Северный поток» заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

Вести.Ru08:16

«Северный поток» восстановил транспортировку газа раньше запланированного срока

ТАСС08:29

«Северный поток» раньше срока возобновил работу после ремонта

РЕН ТВ08:21

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Известия08:11

«Северный поток» перезапустили

Lenta.ru08:13

«Северный поток» на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта

РИА Новости07:23

«Северный поток» возобновил работу после планового ремонта

News.ru07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Футбол

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»

Бывший игрок ПСЖ Дани Алвес хочет перейти в «Барселону».
Обновлено в 06:29
Общество

Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков

Обновлено вчера в 22:43
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Обновлено в 08:34
Общество

Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети

Обновлено в 07:35
Футбол

Назван лучший футболист Германии

Полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марко Ройс стал лучшим футболистом Германии по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Зеленский призвал к единству церкви

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 07:05
Кино

Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Обновлено вчера в 11:53
Общество

Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Около 1 тыс. человек эвакуировано из-за наводнения в Амурской области

Подтопленными остаются 593 дома в 16 населённых пунктах. 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Общество

Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Сотрудница петербургской почты умерла на рабочем месте

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что накануне прямо на рабочем месте умерла сотрудница почтового отделения, расположенного на улице Орджоникидзе в Петербурге.
Обновлено в 07:57
Политика

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Обновлено в 08:10
Энергетика

FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

Второй источник газеты назвал август критическим для проекта.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51
Наука

Саудовская Аравия построит тестовую трассу Hyperloop

Правительство Саудовской Аравии подписало контракт с американской компанией Virgin Hyperloop One на постройку самой длинной тестовой трассы вакуумного поезда в мире.
Обновлено в 01:52
Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Технологии

Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»

В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Футбол

Бэйл прибыл в Китай для перехода в «Цзянсу Сунин»

Обновлено в 02:55
Происшествия

В Харькове антифашисты облили краской памятник УПА

В Харькове активисты облили красной краской памятный знак запрещенной в РФ организации УПА, сообщается на сайте полиции Харьковской области.
Обновлено в 08:14
Экономика

Управляющие компании разнообразят ИИС

Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Космос

Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку

Обновлено 25 июля в 03:48
Главное