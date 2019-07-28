Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

Футбол Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» Бывший игрок ПСЖ Дани Алвес хочет перейти в «Барселону».

Общество МЧС предупредило о сильном ветре в Москве Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.

Футбол Назван лучший футболист Германии Полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марко Ройс стал лучшим футболистом Германии по итогам сезона-2018/19.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Политика Зеленский призвал к единству церкви Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем твиттере.

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Общество Около 1 тыс. человек эвакуировано из-за наводнения в Амурской области Подтопленными остаются 593 дома в 16 населённых пунктах. 25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС.

Происшествия Сотрудница петербургской почты умерла на рабочем месте В воскресенье, 28 июля, стало известно, что накануне прямо на рабочем месте умерла сотрудница почтового отделения, расположенного на улице Орджоникидзе в Петербурге.

Наука Саудовская Аравия построит тестовую трассу Hyperloop Правительство Саудовской Аравии подписало контракт с американской компанией Virgin Hyperloop One на постройку самой длинной тестовой трассы вакуумного поезда в мире.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Технологии Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса» В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.

Происшествия В Харькове антифашисты облили краской памятник УПА В Харькове активисты облили красной краской памятный знак запрещенной в РФ организации УПА, сообщается на сайте полиции Харьковской области.

Экономика Управляющие компании разнообразят ИИС Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).