Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

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