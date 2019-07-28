Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия вчера в 08:11
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 00:26
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Музыка
В Самаре пройдёт бесплатный рок-фестиваль
17 августа в Самаре состоится рок-фестиваль "Чёрное знамя".
Обновлено в 00:43
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств, пишут «Известия».
Обновлено в 01:04
Футбол
«Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
Итальянский футбольный клуб «Милан» потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
Правительство Японии поможет Kyoto Animation после поджога студии
Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь компании Kyoto Animation, чью анимационную студию поджег злоумышленник.
Обновлено в 00:42
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Участники несанкционированной акции протеста в Гонконге устраивают поджоги в городе, сообщает полиция района.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44