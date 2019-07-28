Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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