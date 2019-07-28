Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срокаИзвестия 08:11
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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В Петербурге завершился главный военно-морской парад
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Теннис
Анастасия Севастова стала чемпионкой турнира в Юрмале
За победу на соревнованиях Baltic Open Севастова получит 280 рейтинговых очков и €34,677 призовых.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Альтернативное наказание за оставление места ДТП предложили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова заявила, что депутаты ГД от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий альтернативное наказание за оставление места ДТП.
Обновлено в 17:37
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Зарастет на сердце рана: кардиозаплатки спасут после инфаркта
Врачи придумали, как спасти пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов, наступающим после обширных инфарктов, без трансплантации органа.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Футбол
«Ростов» на выезде победил «Арсенал»
Обновлено в 11:45
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
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Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
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Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Технологии
В «Цифровой экономике» нельзя забывать про «железо»
Общество до конца не представляет масштабов преобразований, которые предполагаются программой "Цифровая экономика".
Обновлено в 19:30
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
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Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Здоровье
В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?
Многие уверены, что любой спорт при плоскостопии противопоказан, да и вообще с таким диагнозом лучше избегать любой физической активности и вести сидячий образ жизни.
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В Китае журналист счел Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено в 11:57
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50