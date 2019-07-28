Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru вчера в 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено 27 июля в 11:21
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Финансы
Рублю ничто не предвещает особых потрясений
Сегодня, 29 июля, рублю ничто не предвещает особых потрясений, учитывая тот факт, что все крупные игроки ожидают решения по процентным ставкам ФРС США, которое состоится уже 31 июля в 21:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка
Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Кино
Disney побил мировой рекорд всех времен
Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 05:17
Наука
Найден ключ к исправлению поведения при аутизме
Изучая особенности мозга мышей с мутацией SHANK3, ученые сконцентрировались на области передней поясной коры, которая известна своей ролью в социальных функциях людей и животных и фундаментальных когнитивных процессах.
Обновлено в 04:20
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Обновлено в 03:55
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В больнице сообщили о состоянии Навального
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе «Дон»
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
Обновлено в 05:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20