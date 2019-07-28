Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru вчера в 09:16

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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«Северный поток» возобновил прокачку газа после техобслуживания

РБКвчера в 09:55

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газета.Ruвчера в 09:16

«Северный поток» на четыре дня раньше возобновил работу после ремонта

РИА Новостивчера в 07:23

«Северный поток» заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

Вести.Ruвчера в 08:16

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Lenta.ruвчера в 08:13

«Северный поток» восстановил транспортировку газа раньше запланированного срока

ТАССвчера в 08:29

«Северный поток» возобновил работу после планового ремонта

News.ruвчера в 07:16
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
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В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 млн гектаров

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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
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Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Армия и оружие

ВВС США заявляют о намерении ввести в строй «несколько» В-52 с хранения

Ка сообщает издание, хотя заместитель начальника штаба ВВС генерал Стивен Уилсон недавно заявил, что "американские ВВС не собираются получать никаких новых B-52", командование глобального удара не исключает возможности поставить на вооружение один или два бомбардировщика, находящихся на хранении на "кладбище самолетов", благо такой опыт у них уже есть.
Обновлено в 05:19
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Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
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Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

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Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем

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Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
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В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

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Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруяма публично высказался за военный захват южной части Курил.
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Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
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Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»

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Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
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Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
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В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Меган Маркл стала редактором Vogue

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Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
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