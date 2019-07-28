Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru вчера в 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
По словам Геруса, Украина готовится, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.
Обновлено в 05:12
Политика
В Совфеде назвали позицию Киева по водной блокаде Крыма бессмыслицей
Сенатор от Крыма Сергей Цеков расценил отказ представителей новой украинской власти снять водную блокаду с полуострова, так как она необходима для оказания давления на Россию, как полную бессмыслицу.
Обновлено в 06:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Политика
Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины
В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Армия и оружие
ВВС США заявляют о намерении ввести в строй «несколько» В-52 с хранения
Ка сообщает издание, хотя заместитель начальника штаба ВВС генерал Стивен Уилсон недавно заявил, что "американские ВВС не собираются получать никаких новых B-52", командование глобального удара не исключает возможности поставить на вооружение один или два бомбардировщика, находящихся на хранении на "кладбище самолетов", благо такой опыт у них уже есть.
Обновлено в 05:19
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 06:24
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Политика
Власти Японии высказались против визита Медведева на Курилы
Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруяма публично высказался за военный захват южной части Курил.
Обновлено в 05:25
Экономика
Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Экономика
В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»
Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
Обновлено в 03:05
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Политика
Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37