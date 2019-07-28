Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
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В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
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Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Здоровье
Названы 7 продуктов для вывода шлаков из организма
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Наука
Ботаники обнаружили в Новой Зеландии исполинский сверхорганизм
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
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Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Запрет на продажу алкоголя действовал в Приамурье во время наводнения в 2013 году.
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Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
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Космос
Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
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Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
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Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек
На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 08:24
Игры
Геймплейный трейлер игры по сериалу «Доктор кто» появился в Сети
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Обновлено в 19:31
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
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Происшествия
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя
На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Обновлено в 20:49
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 7,5 м
Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 763 см, превысив критический показатель в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено в 07:47
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58