Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Политика
Ставропольчане отмечают день ВМФ в Севастополе
«Привет» и поздравления с Днем военно-морского флота из Севастополя от Ставропольской делегации передал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Автоспорт
Руководитель «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост остался доволен выступлением Даниила Квята.
Обновлено в 12:32
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика
В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Туристы из Петербурга рассказали о сложном полете в Анталью
Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
Обновлено в 12:20
Авто
Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями
Многие конструктивные и дизайнерские решения для легендарного «Запорожца» (ЗАЗ-966) 1966 года выпуска с 1,2-литровым мотором на 40 л.с. советские инженеры заимствовали у компактного германского автомобиля NSU Prinz IV 1961 модельного года, который, в свою очередь, опирался на разработки Chevrolet Corvair.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Воюющий в Сирии Т-90А успешно поразил пикап боевиков и попал на видео
В Сети обнародован ролик, демонстрирующий момент уничтожения российским танком Т-90А, воюющим в Сирии, пикапа боевиков на севере провинции Хама.
Обновлено в 11:11
Наука
Мозг пациента и врача синхронизируется во время музыкальной терапии
Ученые из Университета Англия Раскин провели исследование, которое показало, что мозг как врача, так и пациента синхронизируется во время музыкальной терапии.
Обновлено 26 июля в 03:21
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии
На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.
Обновлено в 04:33
Футбол
Антон Миранчук пропустит матч ЦСКА — «Локомотив» из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото семейной идиллии
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.
Обновлено в 10:37
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Кузбассе
В воскресенье, 28 июля, мальчик пропал в лесу. Рост ребенка около 95 см, плотного телосложения, черные короткие волосы, голубые глаза.
Обновлено в 06:23
Футбол
Комличенко помог «Болеславу» одержать вторую победу в сезоне
Млада-Болеслав одержал вторую победу в чемпионате. Еще в одном матче клуб уступил Богемиансу.
Обновлено в 12:30
Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
Обновлено в 10:25
Политика
Иран назвал план ЕС разместить флот в Персидском заливе враждебным
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал "враждебными" планы ряда европейских стран по развертыванию флота в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 06:13
Футбол
Кононов не будет уволен после «Тамбова». Преемника ищут на лето-2020
По моей информации, "Спартак" уже прорабатывает шорт-лист кандидатов на пост главного тренера на период начиная с середины 2020 года.
Обновлено в 06:15