Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Футбол
Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Футбол
Наингголан согласился покинуть «Интер»
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро
Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.
Обновлено в 07:48
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Краснодару» предлагали купить Шюррле. Клуб отказался
Агент игрока Инго Хаспел несколько недель назад предлагал хавбека «быкам», однако руководство клуба отказалось от сделки.
Обновлено в 09:14
Политика
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.
Обновлено в 10:04
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Спорт
Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:14
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Происшествия
В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере
После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
Обновлено в 09:20
Технологии
Arma 3 – новое дополнение черпает вдохновение в X-Files и Супер 8
Стань героем фильма Прибытие Если вы следили за развитием Arma 3 в последние пару лет, вы могли заметить, что Bohemia Interactive добавляла в игру материал, в котором не всегда надо было много стрелять.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Врач объяснил, чем опасны перепады температур
Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова — младшего в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".
Обновлено в 05:58