Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru вчера в 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Обновлено в 03:10
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
У Шаронова был конфликт с Бердыевым. Тренер называл его рвачом и трусом
Роман сыграл в стартовом матче на турнире против Испании и за две желтые был удален в концовке встречи ПИК КАРЬЕРЫ В 2004 году футболист Роман Шаронов переживал пик карьеры: 28-летний игрок стал основным в "Рубине" (20 матчей в чемпионате), причем играя чаще опорника, привлек внимание тренера сборной Георгия Ярцева и попал в сборную России.
Обновлено вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.
Обновлено в 04:36
Политика
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.
Обновлено в 02:29
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть
Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Тамбовской области семья из восьми человек отравилась грибами
Многодетная семья из восьми человек госпитализирована после отравления грибами в Тамбовской области.
Обновлено в 01:24
Общество
В Петербург пришло обещанное похолодание
Обширный циклон, центр которого находится в северных районах Предуралья, принес в Петербург прохладу и дождь.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Барселоны»
Фланговый защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду может сменить испанскую Примеру на АПЛ, рапортует Sport.es.
Обновлено в 03:19
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Транспорт
На станции «Комендантский проспект» ограничат вход на два месяца
На станции метро «Комендантский проспект» с 1 августа начнется капитальный ремонт эскалатора.
Обновлено в 04:01
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка
В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.
Обновлено в 01:35
Политика
В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников
Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят.
Обновлено в 03:55
Финансы
Рубль начал снижаться к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:12
Политика
Великобритания ускоренно готовится к «Брекситу» без сделки
Лондон ускоренно готовится к выходу из Евросоюза по «жесткому сценарию» — без сделки, завил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Авто
КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска
ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска.
Обновлено в 03:31
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21