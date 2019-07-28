Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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Кино
Режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко
Обновлено в 11:51
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Здоровье
Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем
Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Голая, в кружевных подвязках: подробности убийства блогерши, которую положили в чемодан
В убийстве подозревается ее бойфренд, который успел покинуть Россию.
Обновлено в 11:13
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено в 15:09
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене
Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Общество
Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети
Пользователи социальных сетей оказались крайне удивлены состоянием электричек на Украине, циркулирующих, в частности, по маршруту Киев - Казатин.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Япония может закупить до 20 беспилотных вертолётов
Япония планирует с 2023 года закупить до двадцати беспилотных вертолётов для их размещения на судах Морских сил самообороны страны и для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, сообщает Иомиури со ссылкой на источники в военных кругах.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Салют из 30 залпов завершает празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, салют в честь Дня ВМФ стал четвертым подобным зрелищем в этом году в Петербурге.
Обновлено в 15:31
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:05
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Политика
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке погиб один человек
11 человек получили ранения Один человек погиб во время стрельбы, которая произошла в районе Бруклин в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:18
Футбол
Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию
Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 04:13